Vandaag op NPO Radio 1: Autistische leerlingen dupe onderwijssysteem, de Libris Geschiedenis Prijs en kinderboekenschrijver Pim Lammers

te horen over hoe autistische leerlingen de dupe zijn van het onderwijssysteem.reikt de Libris Geschiedenis Prijs uit en kinderboekenschrijver Pim Lammers gaat praten over zijn nieuwe boek.Autistische leerlingen zijn de dupe van het huidige onderwijssysteem. Minstens een derde van de leerlingen die niet naar school gaan heeft autisme, omdat het onderwijs niet toegesneden is op leerlingen zoals zij.gaat vanaf 19.00 in gesprek met Suzanne Rouwhorst over autisme en passend onderwijs.

in gesprek met juryvoorzitter Kathleen Ferrier, voorzitter van de Nederlandse UNESCO Commissie. Vorige Libris-winnaar, René van Stipriaan, schrijver het boekAlle Eredivisiewedstrijden op een rij14.30 uur PSV Eindhoven - AjaxKinderboekenschrijver Pim Lammers kreeg begin dit jaar honderden doodsbedreigingen. De schrijven werd gevraagd voor het Kinderboekenweekgedicht, maar dat viel niet overal goed.

Vandaag op NPO Radio 1: Sander Schimmelpenninck en onveiligheid gezinshuizenVandaag hoor je op NPO Radio 1 Sander Schimmelpenninck over zijn nieuwe serie Sander en de socials. Daarnaast hoor je een reportage van Argos over de risico's van gezinshuizen en gaat Cornald Maas in gesprek met Frits Spits. Lees verder ⮕

'Voornamelijk vrouwen' is het NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van de Maand oktoberVoornamelijk vrouwen van Connie Palmen is het NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van de Maand oktober, en maakt daarmee automatisch kans op de publieksprijs NPO Radio 1 Non-Fictie Boek van het Jaar 2023. Dat heeft boekenredacteur Emma Louise Diest bekendgemaakt in Humberto. Dit is haar recensie van het boek. Lees verder ⮕

'Kinderen van de kolonie': hoe het turfwinningsverleden doorwerkt in de generaties van vandaagWerken en leven in het veen. Ken jij overgeleverde familieverhalen en heb je antwoord op de vraag hoe dit in jouw leven doorwerkt? Dan is de Open Universiteit op zoek naar je, voor het project 'Kinderen van de kolonie' Lees verder ⮕

'Nieuwe fase in de oorlog', dit gebeurde vandaag in Gaza en IsraëlIsraël heeft meer tanks en militairen de Gazastrook ingestuurd en zeer zware luchtaanvallen uitgevoerd. 'We zijn in een nieuwe fase beland', zegt de Israëlische minister van Defensie. Lees verder ⮕

Smeltkroes aan zangtalent in aanloop naar Regio Songfestival: 'Een hele grote eer'Vandaag was een persconferentie met alle kandidaten die meedoen aan het Regio Songfestival. Lees verder ⮕

Cornald Maas ziet bravoure in zijn vroegere journalistieke werkOpvallend aan zijn vroegere journalistieke werk vindt Cornald Maas 'de bravoure en onbevangenheid'. Dat zei de 61-jarige journalist, schrijver en presentator zaterdag in De Taalstaat op NPO Radio 1, waar hij vertelde over zijn nieuwe boek Dromen van volle zalen. Lees verder ⮕