Van Wonderen over situatie Heerenveen: 'Het is twee voor twaalf'

Trainer Kees van Wonderen erkent dat de druk er vol op staat voor het duel met Heracles Almelo voor zaterdagavond, óók wat betreft zijn eigen positie.De Friezen wonnen hun eerste twee duels van het seizoen, maar leden daarna nederlagen tegen Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles, Feyenoord, Excelsior, FC Twente en AZ. Tussendoor werd tegen NEC nog een punt gepakt, waardoor de club nu vijftiende staat.

‘Ik zag dat supporters een statement hebben afgegeven dat het vijf voor twaalf is’, aldus de trainer tijdens zijn persmoment. ‘Daar ben ik het wel mee eens, misschien is het zelfs wel twee voor twaalf. Dan heb ik het over onze sportieve situatie en plek op de ranglijst. De noodzaak en het besef van urgentie is er, want de verschillen in deze competitie zijn heel klein. Willen we hier uitkomen, dan moeten we punten gaan pakken.

Is de metafoor van twee voor twaalf ook van toepassing op de positie van de trainer zelf? ‘Dat denk ik wel, zo reëel moet je zijn. Je kunt je op een bepaald moment niet meer verschuilen achter bepaalde dingen. Als er te weinig punten worden gepakt en het spel niet voldoende is, dan ben ik daar als trainer verantwoordelijk voor. Dan is het vervolgens aan de club om daar een beslissing over te nemen. Daar ga ik niet over. headtopics.com

