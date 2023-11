Van 't Schip zegt 'ja' tegen Ajax en keert terug in Amsterdam

Ajax en John van 't Schip hebben een overeenkomst bereikt over een contract voor de rest van het seizoen. Dat bevestigen bronnen aan VI. De 59-jarige Amsterdammer is de tijdelijke opvolger van Maurice Steijn en wordt snel gepresenteerd.Kort na het vertrek van Steijn werd Van 't Schip gepolst om het roer over te nemen bij Ajax.

Van 't Schip wordt bijgestaan door Michael Valkanis, met wie hij ook samenwerkte bij Melbourne City, PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland. De verwachting is dat Hedwiges Maduro en Said Bakkati als assistent aanblijven in Amsterdam.. Maduro zat na het vertrek van de Hagenaar als eindverantwoordelijke op de bank bij Ajax, maar wist het tij niet te keren.

'Van 't Schip gaat zich meteen buigen over heet hangijzer bij Ajax'Het is geen zekerheid dat Steven Bergwijn ook volgende week nog aanvoerder is van Ajax. De Telegraaf schrijft dat John van 't Schip, die het roer na de uitwedstrijd tegen PSV overneemt, zich gaat buigen over de vraag of de aanvaller nog wel de geschikte man is. Lees verder ⮕

'Van 't Schip gaat zich meteen buigen over heet hangijzer bij Ajax'Het is geen zekerheid dat Steven Bergwijn ook volgende week nog aanvoerder is van Ajax. De Telegraaf schrijft dat John van 't Schip, die het roer na de uitwedstrijd tegen PSV overneemt, zich gaat buigen over de vraag of de aanvaller nog wel de geschikte man is. Lees verder ⮕

Vertrouwen in 'heel fijne' Van 't Schip: 'Dan kan het al stuk beter gaan bij Ajax'John van 't Schip is een heel fijne man die bij Ajax voor duidelijkheid en positivisme kan zorgen. Dat stelt Dico Koppers, die bij PEC Zwolle onder de 59-jarige trainer speelde, in Done Deal, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. Lees verder ⮕

'Van 't Schip buigt zich over aanvoerderschap Bergwijn bij Ajax'Het lijkt geen uitgemaakte zaak dat Steven Bergwijn de aanvoerder van Ajax blijft. John van 't Schip zal zich gaan buigen over de vraag of de 26-jarige aanvaller de band houdt of dat hij van die verantwoordelijkheid wordt verlost, schrijft De Telegraaf. Lees verder ⮕

'Ajax denkt aan buitenlandse trainer om Van 't Schip op te volgen'Toekomstig algemeen directeur Alex Kroes neigt naar het aanstellen van een buitenlandse trainer bij Ajax, zo meldt Het Parool. De verwachting is dat John van 't Schip komende week het stokje gaat overnemen van interim-hoofdcoach Hedwiges Maduro, maar ook die aanstelling zou van tijdelijke aard zijn. Lees verder ⮕

'Ajax denkt aan buitenlandse trainer om Van 't Schip op te volgen'Toekomstig algemeen directeur Alex Kroes neigt naar het aanstellen van een buitenlandse trainer bij Ajax, zo meldt Het Parool. De verwachting is dat John van 't Schip komende week het stokje gaat overnemen van interim-hoofdcoach Hedwiges Maduro, maar ook die aanstelling zou van tijdelijke aard zijn. Lees verder ⮕