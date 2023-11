Van 't Schip moet van eerste helft Ajax tegen PSV weer de norm maken

Een uur nadat Ajax zondag naar de laatste plaats in de Eredivisie was gezakt, probeerde interim-trainer Hedwiges Maduro de rampzalige nederlaag tegen PSV te relativeren. 'We hebben voor rust veel kansen gecreëerd en hadden ruimer voor moeten staan. En dat tegen de nummer één van Nederland', stelde Maduro. Die laatste zin herhaalde hij later nog maar eens. Feitelijk had de trainer van Ajax gelijk.

Maduro weet de implosie van de Amsterdamse ploeg aan de diepte in het spel van PSV, vermoeidheid, een gebrek aan scherpte en pech. De spelers kwamen niet verder dan termen als 'gebrek aan karakter' en 'we begonnen slap'. Kortom: een eenduidige verklaring en laat staan een oplossing om zo'n verval voortaan te voorkomen had niemand.

