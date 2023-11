Van 't Schip graaft in verleden en wil oude bekende als assistent bij Ajax

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.. De voormalig assistent van de aanstaande trainer moet op korte termijn de technische staf komen versterken.

Van 't Schip kent Valkanis van zijn tijd bij Melbourne City. De enkelvoudig Australisch international was daar tussen 2016 en 2017 assistent van de Nederlander. Toen Van 't Schip daarna naar PEC Zwolle vertrok, ging Valkanis mee. Ook toen Van 't Schip bondscoach van Griekenland werd, diende Valkanis als zijn rechterhand.De wegen van het duo scheidden in 2021, toen Van 't Schip zijn contract in Griekenland niet besloot uit te dienen.

Hoewel Valkanis slechts een contract tot juni heeft, zal er wel een afkoopsom betaald moeten worden. De vraag is of Ajax daar wil voldoen. De Amsterdammers legden al goud geld neer voor het twaalftal zomeraanwinsten, waarvan er vrijwel niemand uit de verf komt. headtopics.com

Ook is het onduidelijk wat voor gevolgen een eventuele komst voor Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati zal hebben. Het duo werd pas in de zomer naar Amsterdam gehaald om de inmiddels ontslagen Maurice Steijn te assisteren.

De prognose is dat Van 't Schip maandag of dinsdag gepresenteerd zal worden bij Ajax. De 59-jarige trainer maakt het seizoen af, terwijl aanstaand directeur Alex Kroes zoekt naar een definitieve opvolger voor Steijn. Naar verluidt overweegt Kroes ook een buitenlandse trainer. headtopics.com

