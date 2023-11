John van 't Schip is de opvolger van Maurice Steijn bij Ajax. Hij maakt het seizoen op interim-basis af in de Johan Cruijff ArenA. Dít haaltJohannes Nicolaas van 't Schip werd op 30 december 1963 geboren in het Canadese plaatsje Fort St. John. Negen jaar later verhuisde hij naar Nederland, om op zijn achttiende te debuteren in Ajax 1. Na zijn vuurdoop op 6 december 1981 duurde het nog twee jaar voordat de vleugelaanvaller een vaste waarde werd in De Meer.

Na 273 wedstrijden en 29 doelpunten voor Ajax en het winnen van vier landstitels, drie KNVB Bekers, de Europa Cup II in 1987 en de UEFA Cup in 1992, maakte Van 't Schip een transfer naar Italië. Bij Genoa speelde hij in vier seizoenen 107 wedstrijden (elf goals). In 1996 degradeerde Genoa en besloot Van 't Schip op 32-jarige leeftijd te stoppen. Zijn absolute hoogtepunt: de Europese titel met het Nederlands elftal in 1988.

Dat verliep met wisselend succes. Bij FC Twente werd hij in zijn tweede jaar weggepest door de spelersgroep, maar in het buitenland groeide Van 't Schip uit toe een gewaardeerde trainer. In 2010 ging hij bij de Australische club Melbourne Heart zijn eerste buitenlandse avontuur aan. Vervolgens gaf hij leiding aan Chivas Guadalajara. Johan Cruijff had destijds een rol als adviseur van de Mexicaanse grootmacht. headtopics.com

Na zijn terugkeer in Melbourne veroverde Van 't Schip in 2016 met de Australische beker zijn eerste prijs als hoofdtrainer. Een jaar later pakte hij zijn koffers, omdat hij vanwege zijn zieke vader wilde terugkeren naar Nederland. Joop van 't Schip overleed enkele weken later.

Vervolgens ging Van 't Schip aan de slag bij PEC Zwolle, waar hij na anderhalf seizoen werd ontslagen. Zijn laatste klus was het bondscoachschap in Griekenland, waar hij het tweeënhalf jaar volhield. Hij wist het voetbal in het land te hervormen, maar greep naast een ticket voor het WK in Qatar.dat hij bij een volgende trainersklus 'een goed gevoel moet hebben bij de mensen met wie ik ga werken'. headtopics.com

Witte rook: John van 't Schip maakt seizoen af als trainer van AjaxJohn van 't Schip maakt het seizoen af als hoofdtrainer van Ajax. Dat communiceert de hekkensluiter van de Eredivisie middels een officieel persbericht. Van 't Schip neemt het stokje over van Hedwiges Maduro, die de honneurs waarnam sinds het ontslag van Maurice Steijn. Lees verder ⮕

'Cruijff-adept' Van 't Schip moet Ajax redden: 'Het is dapper en knap van hem'Gerald Sibon, Nikos Machlas en Dwight Lodeweges laten hun licht schijnen over de kwaliteiten van de naar het zich laat aanzien aanstaande Ajax-trainer John van 't Schip. Lees verder ⮕

