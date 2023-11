Van Schaik emotioneel om Dost: 'Ging rechtop zitten toen zijn vader erbij was'

NEC heeft bij monde van algemeen directeur Wilco van Schaik tekst en uitleg gegeven over de situatie vanArtikel verder na advertentie

Dost kreeg snel de benodigde hulp en stak bij het verlaten van het veld stak zijn arm in de lucht, ten teken dat hij bij kennis was."Ik zat boven", vertelt Van Schaik bij."Ik zei tegen Carlos (Aalbers, technisch directeur, red.) dat we gelijk naar beneden moesten en we zijn samen met Robert Eenhoorn (algemeen directeur AZ, red.) naar beneden gerend."

"Niemand wist wat en toen gaf scheidsrechter Jeroen Manschot aan dat hij een teken van leven gaf. Gelukkig toen hij hier binnenkwam was zijn vader er ook bij. Hij is er nu ook bij. We hebben hem gelijk zijn vrouw laten bellen."Vervolgens wordt de geschrokken Van Schaik emotioneel."Hij ging rechtop zitten toen zijn vader erbij was en hij wilde ook wat tegen de spelers zeggen." Snikkend:"Het is wel heftig als je hem neer ziet gaan. Het was wel goed, ook voor de jongens. headtopics.com

Volgens Van Schaik was er geen andere optie dan het definitief staken van AZ - NEC. De resterende vijf minuten moeten op een later moment worden uitgespeeld."Het was muisstil in de kleedkamer. Als je die jongens ziet zitten en ook de mensen van de staf... Dan kun je niet meer voetballen."

De directeur van NEC hoopt dat Dost snel beter aansterkt."Dit is echt onwerkelijk. Voetbal is nu niet belangrijk, natuurlijk. En dat had nu ook niet meer gekund. Het heeft te veel indruk gemaakt op de jongens. Morgen gaan we het maar eens een keer over voetbal hebben. Bas is onderweg en in goede handen. Dat is het allerbelangrijkste voor hem en zijn gezin."Wilco van Schaik, algemeen directeur van N.E.C. headtopics.com

