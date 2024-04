Van Oostveen genoemd als mogelijke opvolger van Alex Kroes bij Ajax

Genoemd als opvolger van Alex Kroes. De voormalig directeur van de KNVB zou de tweede naam zijn die valt voor de directiepositie in Amsterdam."Ik hoorde de naam van Van Oostveen. Dat die naam bij Ajax rondzingt", vertelt Driessen bij Vandaag Inside."Die is heel bekend bij Michael van Praag en heeft natuurlijk de KNVB een tijd lang onder zijn hoede gehad." Toch zou Driessen zelf graag een andere naam zien."Michael Kinsbergen is natuurlijk de man die ze eigenlijk moeten nemen.

" Eerder werd ook Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort genoemd bij Ajax. Van Oostveen werkte van 2010 tot 2016 als bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal bij de KNVB. Daarnaast was hij ook toernooidirecteur van het EK voor vrouwen in 2017 en inmiddels is hij werkzaam als directeur-bestuurder voor het Kenniscentrum Sport en Bewegen. Die job oefent Van Oostveen sinds 2017 uit.Tafelgenoot Johan Derksen kijkt naar andere opties voor Aja

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

‘Robert van Overdijk in beeld bij Ajax als opvolger van geschorste Alex Kroes’Robert van Overdijk is in beeld om de nieuwe algemeen directeur van Ajax te worden, zo meldt BNR. Van Overdijk is onder meer bekend vanwege zijn rol als algemeen directeur van Circuit Zandvoort en de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

‘Robert van Overdijk in beeld bij Ajax als opvolger van ontslagen Alex Kroes’Robert van Overdijk is in beeld om de nieuwe algemeen directeur van Ajax te worden, zo meldt BNR. Van Overdijk is onder meer bekend vanwege zijn rol als algemeen directeur van Circuit Zandvoort en de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Stelling van Borst: 'Alex Kroes gaat Ajax redden'Alex Kroes mag sinds vrijdag eindelijk aan de slag als algemeen directeur bij Ajax. De ervaren voetbalbestuurder moet de Amsterdamse kampioen van weleer weer naar de top helpen. De 49-jarige oud-speler gaat Ajax redden, betoogt Hugo Borst met zijn stelling van deze week. 'Dat het verval zo snel is gegaan, is hoopgevend.

Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »

Deze drie Ajax-dossiers liggen klaar op het bureau van Alex KroesLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Alex Kroes, de nieuwe, eerzuchtige en weinig diplomatieke directeur van AjaxLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Alex Kroes onbewust van beursregels rond handelen met voorkennisAlex Kroes was niet op de hoogte van de beursregels rond handelen met voorkennis, wat hem duur is komen te staan. Bij een speciale uitzending van DoneDeal rond de breuk tussen Kroes wilde met het kopen van de extra aandelen een 'positief signaal' afgeven 'om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen', liet hij weten in een statement."Blijkbaar kent hij de regels dus niet helemaal", zo wordt gereageerd in de transferpodcast van"Hij geeft zelf ook dat hij niet helemaal op de hoogte was en dat is natuurlijk niet handig als algemeen directeur van Ajax. Bel dan iemand die het wel weet. (...) Je kunt het dus dom en naïef noemen, maar het is best doortrapt als hij bewust een aandelenpakket heeft gekocht met voorkennis. Hij noemde Sven Mislintat een charlatan en meesteroplichter, maar dit schuurt daar met deze informatie ook wel een beetje tegenaan. Ironisch

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »