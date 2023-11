Van Nieuwkerk niet bij Nacht van de Popmuziek

Dinsdag werd al duidelijk dat Van Nieuwkerk dit jaar ook nog niet terugkeert bij de programma's Top 2000 a gogo en Top 2000 Quiz. Hierin wordt hij respectievelijk vervangen door Diederik Ebbinge en Thomas van Luyn. Herman van der Zandt verving Van Nieuwkerk vorig jaar in Top 2000 a gogo. De quiz werd toen niet uitgezonden.

De Nacht van de Popmuziek wordt op 11 november uitgezonden. Blokhuis, Siemons en De Wilt tonen daarin liveregistraties en bespreken ook het popjaar 2023.Het imago van Rob Kemps (38) is niet meer wat het geweest is, sinds de Snollebollekes-zanger een relatie heeft met…Het liefdesavontuur van Roy en Rosa in 'Married at First Sight: Match or Mistake' zit erop. Hun huwelijk is een…Of je het nou leuk vindt of niet, we weten allemaal dat influencers veel invloed hebben op allerlei dingen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Matthijs van Nieuwkerk interviewde Anouk voor nieuw albumAnouk heeft voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim de hulp ingeschakeld van Matthijs van Nieuwkerk. De zangeres liet zich door Van Nieuwkerk interviewen, maakte ze op Instagram bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Van Nieuwkerk vond het leuk 'om weer iemand te interviewen'Matthijs van Nieuwkerk is blij dat Anouk hem vroeg om haar te interviewen naar aanleiding van haar nieuwe album. 'Het was leuk om weer iemand te interviewen', zei de presentator maandagavond bij de presentatie van de plaat in Fabrique des Lumières in Amsterdam.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NUSPORT: Matthijs van Nieuwkerk voor albumpresentatie Anouk terug in rol van interviewerMatthijs van Nieuwkerk is woensdag voor het eerst in lange tijd te zien in de rol van interviewer. De presentator werd door Anouk gevraagd voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim. Dat maakt de zangeres zelf bekend op Instagram.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Volg de Tweede Kamerverkiezingen op NPO Radio 1De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en NPO Radio 1 besteedt uitgebreid aandacht aan de strijd om de zetels.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: TikTok-hit Outer Space maakt overstap naar NPO ZappTikTok-hit Outer Space wordt geadopteerd door de VPRO en NPO Zapp. Het tweede seizoen van de serie is vanaf 6 november te zien op het YouTube-kanaal van NPO Zapp. De eerste reeks was te zien op TikTok.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Brussel Bij Nacht: kan Mark Rutte de nieuwe NAVO-baas worden?Demissionair premier Rutte bekende dit weekend dat hij toch wel de nieuwe hoogste baas van de NAVO zou willen worden - met dan misschien een deeltijdbaantje als maatschappijleraar. Hoeveel kans maakt hij?

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕