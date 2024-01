Van Marwijk: 'Ajax maakt verkeerde keuze met Henderson'

De voormalig bondscoach denkt dat de Amsterdammers deze winter überhaupt een beetje op de financiën moeten letten. Van Marwijk noemt het besluit van Ajax om voor Henderson te gaan dan ook een ‘verkeerde keuze’. In zijn column begint Van Marwijk direct over de meest besproken Nederlandse transfer tot dusver. “Ik zou er niet aan beginnen. Als Ajax zijnde zou ik in deze periode iets heel anders doen.

Ga juist nu met de hele technische staf en andere technische mensen in de club bij elkaar zitten en spreek duidelijk uit: wat willen we nou? Wat is onze visie? Schrijf die visie ook nog een keer duidelijk uit en ga daar binnen de hele club opnieuw aan werke





John van 't Schip maakt eerste opstelling van Ajax in 2024 bekendDe eerste opstelling van Ajax van het nieuwe kalenderjaar is bekend. Trainer John van ‘t Schip verrast niet met zijn formatie. Het basisteam dat met 2-1 van Hannover 96 won mag het ook tegen Go Ahead Eagles laten zien. Het duel begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Ajax wint van Go Ahead Eagles, maar Van Hanegem roept op tot bescheidenheidAjax wint met 2-3 van Go Ahead Eagles, maar volgens Van Hanegem is er behalve de drie punten niets om trots op te zijn. Hij roept op tot bescheidenheid bij Ajax.

Van Basten fileert ervaren kracht van Ajax: ‘Geen creativiteit, echt dramatisch’Steven Berghuis heeft Marco van Basten zondag niet kunnen imponeren tijdens het oefenduel met Hannover 96. De 32-jarige Ajacied wist in de eerste helft als rechtsbuiten nog wel het nodige te creëren, maar zakte na rust volgens de analyticus ver weg als nummer 10.

