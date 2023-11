Van Hooijdonk ziet probleem bij Feyenoord: 'Slot kon niet meer terug'

heeft zijn trainer Arne Slot met een probleem opgezadeld, zo stelt Pierre van Hooijdonk bij Studio Voetbal. In het programma gaat men in op de wijze waarop FC Twente op zondag te sterk was voor de Rotterdammers, waarbij gewezen wordt naar het middenveld."Wat is nou het sterkste punt van Feyenoord? Het druk zetten, het blijven druk zetten", vangt Rafael van der Vaart aan."Twente gooide hem dan in één keer lang.

Als één speler dat heeft, kun je het wel opvangen. Als meerdere spelers dat doen, word je afgetroefd. Zeker door een agressief Twente. Het was te gemakzuchtig, eigenlijk. De manier waarop Feyenoord van Lazio Roma won, dat was nu de manier waarop Twente van Feyenoord won."Bovendien vermoedt Van Hooijdonk dat Slot niet zijn ideale middenveld opstelde, door het goede optreden van Zerrouki tegen Lazio."Je middenveld ziet er anders uit, met Zerrouki erbij, met Wieffer en Timber.

