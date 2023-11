Van Hooijdonk geeft Van der Vaart tijdens live-uitzending zeer pijnlijk cadeau

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.De Amsterdammers kwamen zondag in het verloren duel met PSV tweemaal op voorsprong in het Philips Stadion, maar dolven uiteindelijk toch het onderspit: 5-2.

“Iedereen doet er een beetje makkelijk over, want ik heb het ook met HSV meegemaakt. Als je op die plek blijft staan... Je wint niet zo makkelijk van Volendam of RKC thuis. Je moet die situatie niet onderschatten.”

"Waarschijnlijk gaan ze niet degraderen, maar neem het wel serieus. Dat is echt mijn advies aan Ajax-spelers. Ik maak me wel zorgen, want Ajax staat achttiende. En dat is een groot probleem." "Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vandaag blij werd van de eerste helft van Ajax", besluit Van der Vaart."Het verval was wel logisch in de tweede helft."

Van der Vaart krijgt 'cadeau' van Van Hooijdonk: 'Ja, ik ben bang voor degradatie'Rafael van der Vaart vreest voor degradatie van Ajax, zo spreekt hij uit in Studio Voetbal. De analist spreekt op basis van zijn eigen ervaringen met HSV zijn angst uit, en stelt dat de Amsterdamse club moet waken voor onderschatting. Lees verder ⮕

