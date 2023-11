Van Hooijdonk geeft Van der Vaart tijdens live-uitzending zeer pijnlijk cadeau

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.De Amsterdammers kwamen zondag in het verloren duel met PSV tweemaal op voorsprong in het Philips Stadion, maar dolven uiteindelijk toch het onderspit: 5-2.

“Iedereen doet er een beetje makkelijk over, want ik heb het ook met HSV meegemaakt. Als je op die plek blijft staan... Je wint niet zo makkelijk van Volendam of RKC thuis. Je moet die situatie niet onderschatten.”Pierre van Hooijdonk heeft een zeer pijnlijk cadeau voor Rafael van der Vaart. Tijdens de live-uitzending van Studio Voetbalgeeft de oud-spits een rode lantaarn aan zijn collega vanwege de positie...

Engelse rugbyers pakken ten koste van Argentinië WK-brons in reprise van 'betonrugby'De Engelse rugbyers zijn op het WK in Frankrijk als derde geëindigd. In Saint-Denis wint de verliezend finalist van het vorige WK met 26-23 van Argentinië. Lees verder ⮕

De Stemming van Vullings en Van der Wulp - Beluister #183 - Emotiemoties, verbinding en blote voeten (S07)Beluister De Stemming van Vullings en Van der Wulp: 183 - Emotiemoties, verbinding en blote voeten (S07) Lees verder ⮕

Machtig Spurs van onomstreden Van de Ven voor op schema InvinciblesLees meer Lees verder ⮕

'Kinderen van de kolonie': hoe het turfwinningsverleden doorwerkt in de generaties van vandaagWerken en leven in het veen. Ken jij overgeleverde familieverhalen en heb je antwoord op de vraag hoe dit in jouw leven doorwerkt? Dan is de Open Universiteit op zoek naar je, voor het project 'Kinderen van de kolonie' Lees verder ⮕

Rik van de Westelaken is de nieuwe voorzitter van de Woutertje Pieterse PrijsDe nieuwe voorzitter van de Woutertje Pieterse Prijs 2024 is journalist, presentator en programmamaker Rik van de Westelaken. Lees verder ⮕