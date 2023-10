Van Hecke kijkt met verbazing naar opponent: 'Ajax... dat is pijnlijk om te zien'

Na het ontslag van trainer Maurice Steijn neemt Hedwiges Maduro momenteel de honneurs waar bij Ajax. Hoe Ajax zou gaan spelen was dan ook niet te bestuderen, maar Van Hecke geeft aan dat zijn team van eigen kracht uitging. 'We gingen uit van ons eigen spel, wat we altijd wel doen. Ik was wel een beetje verbaasd, zeker als je met 2-0 voor staat. Dan verwacht je dat zij iets meer komen, maar dat viel wel mee.

Hoe het Ajax momenteel vergaat vindt de Zeeuwse verdediger niet prettig. 'In Nederland hoop je gewoon dat de topteams het goed doen, ook in Europa. Dat geeft toch een trots gevoel naar andere landen toe. Ajax is nu aan het struggelen. Voor ons was het wel een goed moment om tegen ze te spelen. Ik ben blij met de punten, maar ja, Ajax... 35 landstitels, Europa Cups, zo veel bekers. Dat is pijnlijk om te zien.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Van Hecke geeft aan wat hem verbaasde aan het spel van AjaxLees meer Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Maduro moet waken voor deze valstrik van Brighton: 'Dan kan Ajax echt profiteren'Ajax neemt het donderdag op tegen het gevaarlijke en tactische Brighton, waar de Amsterdammers op zoek gaan naar de eerste zege in de Europa League. De Engelse opponent krijgt veel lof, maar in VP Onder de Loep worden ook de zwaktes van de ploeg van Roberto de Zerbi bloot gelegd. Lees verder ⮕

Nieuwe uithaal naar 'schandalige' Berghuis: 'Beschamend voor een speler van Ajax'In de aanloop naar de cruciale Europa League-kraker tussen Ajax en Brighton krijgt Steven Berghuis opnieuw onderuit de zak. Zijn invalbeurt tegen FC Utrecht was 'schandalig', vindt ESPN-analist Marciano Vink. Lees verder ⮕

Tip van Veltman voor Taylor: 'Dan had Ajax ons pijn kunnen doen'Joël Veltman won met Brighton met 2-0 van 'zijn' Ajax. De 31-jarige verdediger had na afloop nog wel advies voor Kenneth Taylor, vertelt hij aan Voetbal International. Lees verder ⮕

| Bekijk de eerste persconferentie van Maduro als trainer van AjaxHedwiges Maduro schoof in Brighton aan voor zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax. Lees verder ⮕