Van Hecke geeft aan wat hem verbaasde aan het spel van Ajax

. De score had volgens Jan Paul van Hecke zelfs hoger kunnen uitvallen. 'Misschien hadden we nog meer goals moeten maken.'Met Hedwiges Maduro voor de groep was het voor Van Hecke en Brighton gissen hoe Ajax voor de dag zou komen. 'We gingen uit van ons eigen spel, wat we altijd wel doen. Ik was wel een beetje verbaasd', gaf de 23-jarige verdediger toe. 'Zeker als je met 2-0 voor staat. Dan verwacht je dat zij iets meer komen, maar dat viel wel mee.

'In Nederland hoop je gewoon dat de topteams het goed doen, ook in Europa. Dat geeft toch een trots gevoel naar andere landen toe. Ajax is nu aan het Voor ons was het wel een goed moment om tegen ze te spelen. Ik ben blij met de punten, maar ja, Ajax... 35 landstitels, Europa Cups, zo veel bekers. Dat is pijnlijk om te zien.'wonnen voor het eerst in de clubhistorie een wedstrijd in Europees verband. 'Voor deze club betekent deze overwinning veel', zei Van Hecke.

