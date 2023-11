Van Hanegem wil niks weten van complimenten voor Bosz: ‘Kom niet met die onzin’

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.(5-2).

De Feyenoord-legende denkt na de wedstrijd dat PSV en zijn geliefde club de twee alleenheersers in de Eredivisie zullen zijn dit seizoen. Ajax hoort daar, gezien de huidige stand in de competitie, vanzelfsprekend niet bij volgens hem.

"Kom niet aan met die onzin dat Peter Bosz zo geweldig wisselde en de wedstrijd liet kantelen. Hij was toch ook gewoon trainer van het zwakke PSV in de eerste helft?", vraagt de oud-voetballer zich af."Of beoordelen we hem alleen als het goed is gegaan? Dat is wel typisch Nederlands, achter de winnaar aanrennen en zo veel mogelijk schouderklopjes geven", besluit Van Hanegem. headtopics.com

Oh, en ff alvast ter verdediging van Willem: z'n column ging ook over Feyenoord hoor, dus daar is-ie ook mee bezig, geen zorgen.Guus Til won zowaar een sprint ! Zo traag is die Avila. Het is nog triester, Brobbey maakte namelijk maar 1 goal.Je kunt hem toch prima prijzen om zijn goede ingreep in de rust en tegelijkertijd kritisch zijn op hoe het de eerste helft stond? Hele vreemde reactie weer van Van Hanegem.

Ik zie PSV overigens als favoriet. Die zijn wat consistenter, maar het is toch niet heel gek om Feyenoord in de top 2 te scharen? Gisteren was het uit in Twente met een CL wedstrijd in de benen niet zo goed. En dan verlies je ook omdat een penalty om onbegrijpelijke redenen niet gegeven wordt. En Propper geen rode kaart krijgt. Maar de afgelopen periode was echt ontzettend dominant. Ook de enige club die Europees potten breekt. headtopics.com

