Van Hanegem: ‘Het verlies van Ajax kan grote gevolgen voor de Eredivisie hebben’

"Dat Ajax niet won, zou weleens grote gevolgen voor de competitie kunnen hebben. Want in deze Eredivisie zit zo weinig kwaliteit onder de top 2, dat ik denk dat de titelkandidaten niet veel meer laten liggen", aldus Van Hanegem.

Oh, en ff alvast ter verdediging van Willem: z'n column ging ook over Feyenoord hoor, dus daar is-ie ook mee bezig, geen zorgen.Guus Til won zowaar een sprint ! Zo traag is die Avila. Het is nog triester, Brobbey maakte namelijk maar 1 goal.Je kunt hem toch prima prijzen om zijn goede ingreep in de rust en tegelijkertijd kritisch zijn op hoe het de eerste helft stond? Hele vreemde reactie weer van Van Hanegem. headtopics.com

De hosanna na Lazio (zoals altijd vooral vanuit mensen als Hugo Borst) was overdreven, maar wij zijn tot meer in staat dan Twente en AZ.Van Hanegem geeft dan ook aan dat hij verwacht dat PSV en Feyenoord dit seizoen de top 2 gaan vormen. Daar zit een stukje toekomst bij. En vind jij dat een heel gekke gedachte mentalist?Migi. Onder de top 2 scharen is inderdaad logischer, want daar staan ze nu met een 4e plaats.

PSV maakt vooral gewoon heel veel goals, want wat hebben we gisteren toch weer zitten aanschouwen, alsof er niet verdedigd werd de 1e helft. Psv en Feyenoord de 2 titelkandidaten terwijl PSV op dit moment de enige is erbovenuit torend qua punten, en Az en Twente er nog tussen staan. Feyenoord dat bovendien net gisteren verloren heeft van 1 van de 2 die er nog tussen staan. headtopics.com

