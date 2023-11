Van Hanegem ergert zich: 'Als je een snotneus hebt, laat Higler verzorging toe'

Van Hanegem zag dat Twente alles op alles zette om de regerend landskampioen het leven zuur te maken. 'Feyenoord, kom op zeg. Die jongens hebben toch tegen Atlético Madrid gespeeld? En tegen Lazio?', vraagt hij zich af. 'Dan laat je jezelf toch niet zo opzijzetten door jongens als Steijn, Sadílek, Hilgers en Pröpper?'

'Ze rollen bij Twente als ze een voorsprong hebben elk duel over het gras. Als regerend landskampioen zeg je na een paar minuten toch: ga nou niet leuk doen vanmiddag, Sadílek. Maar ze lieten het allemaal maar gebeuren. Dat viel mij erg tegen.'Van Hanegem wijst vervolgens naar Dennis Higler. 'Natuurlijk moet je dan ook een scheidsrechter hebben die iets kan. En dan is Dennis Higler de verkeerde. Die man heeft de hele wedstrijd dat gebaar naar zijn stopwatch gemaakt.

'De verzorger van FC Twente moest om de paar minuten naar spelers sprinten die net deden of ze zwaar geblesseerd waren. De VAR had zo'n beetje een kwartier nodig om te bekijken of de 2-0 nou wel of geen buitenspel was. En dan trekt die Higler er welgeteld zes minuten bij. Hoe kan dat? In de blessuretijd had Twente gewoon weer twee 'zwaar' geblesseerde spelers. headtopics.com

Santiago Gimenez uit op X onvrede over specifieke beslissing van Dennis Higler

