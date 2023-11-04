Van Gogh'un Zweeloo'ya Gezisi - Bölüm 3

Vincent van Gogh, 1 Kasım 1883 tarihinde Zweeloo'ya erken geldi. Liebermann gibi diğer sanatçıları orada bulmayı umuyor, ancak yoklar. Zweeloo kilisesini ve geçen bir çobanı ve sürüsünü çizer. Zweeloo'ya arabayla gider, ancak güzel Drenthe gökyüzü altında yürüyerek geri döner. Bu, Van Gogh'un Zweeloo'ya yaptığı bir gezi hakkında dört bölümlük bir podcast serisinin üçüncü bölümüdür

. Tarih meraklısı ve Van Gogh uzmanı Bert Finke, açıklamalarda bulunuyor ve Vincent, Erik Harteveld tarafından okunan mektubundan alıntı yapıyor. Zweeloo'nun tarihi kilisesi. Bert Finke: 'Ve bu yüzden Veenoord'a dönmek için zamanı geldi. Bu birkaç saatini alır, bu yüzden zamanında ayrılmalıdır. Köyden çıkarken, çok uzun süredir orada duran güzel eski kiliseyi görüyor. Çizim malzemelerini alıyor ve çalışmaya başlıyor. Göz köşesinden Zweeloo sürüsünü önde getiren çobanı görüyor.' Millet'in tablosu L'église de Gréville'nin tam olarak aynısı olan eski bir kilisenin yanından geçtim. Bu tablodaki çiftçi yerine çitlerin yanından bir çoban ve bir sürü koyun geçti... Schaapherder Geert Stevens, Finke devam ediyor: 'Bu esnada, Fransız bir sanatçı olan Millet'nin bir eserinden ilham alıyor

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VI_NL: Het lange, rijke Ajax-verleden van John van 't SchipLees meer

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NOS: Allereerste keepster van Oranje Gien van Maanen (87) overledenDe doelvrouw van het eerste officieuze Nederlandse voetbalvrouwenelftal, en ook keepster van het nationale handbalteam, was een voorvechter van het vrouwenvoetbal in ons land.

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NOSSPORT: Allereerste keepster van Oranje Gien van Maanen (87) overledenDe doelvrouw van het eerste officieuze Nederlandse voetbalvrouwenelftal, en ook keepster van het nationale handbalteam, was een voorvechter van het vrouwenvoetbal in ons land.

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Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

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