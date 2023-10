Van Gerwen ontsnapt tegen ontketende Let op EK, Van Veen maakt grote indruk

Michael van Gerwen heeft zich vrijdag ternauwernood geplaatst voor de achtste finales van het EK darts. De Brabander overleefde twee matchdarts in Dortmund. Toptalent Gian van Veen maakte indruk met een sensationeel gemiddelde, terwijl Dirk van Duijvenbode werd uitgeschakeld. Nummer twee van de wereld Van Gerwen nam het in zijn eersterondepartij op tegen Madars Razma. De Let staat 31 plaatsen lager dan de Nederlander, maar had de dag van zijn leven.

De Duitser stuntte twee weken geleden met winst op de German Open, waarbij hij Van Gerwen in de halve finales versloeg. Van Veen hakt Heta in de pan De 21-jarige Van Veen liet met 6-1 geen spaan heel van de Australiër Damon Heta. Het Nederlands toptalent zette Heta meteen op een break achterstand en miste vervolgens geen enkele finishbeurt. Het gemiddelde van Van Veen was met 107,34 punten ronduit sensationeel.

Lees verder:

NUsport »

Dartstalent Van Veen wint bij EK-debuut, Van Gerwen ternauwernood verderVoor Dirk van Duijvenbode, die kampt met een schouderblessure, zit het EK in Dortmund er al na een wedstrijd op. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen wint bij EK-debuut, Van Gerwen ternauwernood verderVoor Dirk van Duijvenbode, die kampt met een schouderblessure, zit het EK in Dortmund er al na een wedstrijd op. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen wint bij EK-debuut, Van Duijvenbode uitgeschakeldOok viervoudig Europees kampioen Michael van Gerwen komt vrijdagavond nog in actie in Dortmund. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen met geweldig gemiddelde door op EK, exit Van DuijvenbodeBekijk hier de samenvatting: Damon Heta - Gian van Veen. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen naar tweede ronde EK, Van Duijvenbode uitgeschakeldOok viervoudig Europees kampioen Michael van Gerwen komt vrijdagavond in actie in Dortmund. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen wint bij EK-debuut, Van Duijvenbode uitgeschakeldOok viervoudig Europees kampioen Michael van Gerwen komt vrijdagavond nog in actie in Dortmund. Lees verder ⮕