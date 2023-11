Van Gerwen boos op organisatie EK darts: 'Er was niemand met autoriteit'

Michael van Gerwen vindt dat de organisatie van de EK darts in Dortmund afgelopen weekend niet op orde was. Talent Gian van Veen, die ten koste van de drievoudig wereldkampioen de halve finale haalde, blikt terug op een geslaagd toernooi. 'Er gebeurden voor de wedstrijd te veel dingen', zei Van Gerwen na de verloren kwartfinale (10-6) tegen Viaplay. De viervoudig Europees kampioen vertelde niet wat hem dwarszat.

Daar baal ik van. Dat mag niet gebeuren. Ze zitten gewoon achterover in hun stoel. Ze denken dan: het toernooi gaat toch wel door. Dat vind ik gewoon niet kunnen. Maar goed, deze neem ik op mijn kin.' Van Veen: 'Vooraf had ik getekend voor halve finale' De 21-jarige Van Veen was na zijn verloren halve finale tegen de Engelsman James Wade (9-11) een beetje trots op zichzelf. 'Ik begon aardig, maar op een gegeven moment was het op.

Van Gerwen klopt 'Pikachu' en volgt Noppert en Van Veen naar kwartfinales EK dartsIn de kwartfinales treft Michael van Gerwen het Nederlandse talent Gian van Veen. Lees verder ⮕

Noppert strandt in halve finales EK darts, Van Veen (21) overklast Van GerwenDanny Noppert is er zondag niet in geslaagd de finale te bereiken van het EK darts in Dortmund. De Fries verloor van Peter Wright. Eerder op de dag was Gian van Veen in de kwartfinales te sterk voor Michael van Gerwen. Lees verder ⮕

Noppert strandt in halve finales EK darts, talent Van Veen overklast Van GerwenDanny Noppert is er zondag niet in geslaagd de finale van het EK darts in Dortmund te bereiken. De Fries verloor van Peter Wright. Eerder op de dag was Gian van Veen in de kwartfinales te sterk voor Michael van Gerwen. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen klopt Van Gerwen op EK, Noppert strandt in halve finalesGian van Veen stunt bij het EK in Dortmund tegen Michael van Gerwen en plaatst zich voor de halve finales. Daarin wordt Noppert uitgeschakeld door Peter Wright. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen klopt Van Gerwen op EK, Noppert strandt in halve finalesGian van Veen stunt bij het EK in Dortmund tegen Michael van Gerwen en plaatst zich voor de halve finales. Daarin wordt Noppert uitgeschakeld door Peter Wright. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen klopt Van Gerwen op EK, Noppert stunt tegen PriceNederlanders Danny Noppert en Gian van Veen stunten allebei en plaatsen zich bij het EK in Dortmund voor de halve finales. Lees verder ⮕