Van Dik Hout viert 30-jarig jubileum in AFAS Live

Het is ook de grootste show uit de carrière van Van Dik Hout. De groep nodigt verschillende muzikale vrienden uit voor het optreden. Kaartjes zijn al te koop.

"Wat is het geweldig om een concert in AFAS Live te gaan geven", zegt zanger Martin Buitenhuis."Een droom die uitkomt voor ons. Het is mooi om te zien dat na dertig jaar het liedje 'Stil In Mij' nog steeds zo veel losmaakt in Nederland. Het is mooi dat met dit concert te kunnen vieren. Naast alle hits die voorbijkomen, gaan we ook verschillende muzikale vrienden bekendmaken de komende tijd. We kijken ernaar uit.

Abel, de band die in 2000 doorbrak met 'Onderweg', is terug met nieuwe muziek. De band van zanger Joris Rasenberg (48)…De aardige woorden die Britney Spears (41) in haar memoires 'The Woman in Me' had voor, haar inmiddels ex-man, Sam…Maarten van Rossem: 'Ouders hebben mij en mijn zus verwaarloosd' headtopics.com

Maarten van Rossem (80) vindt dat zijn ouders hem en zijn zus Sis 'lelijk verwaarloosd hebben'. Dat zegt de historicus…

Lees verder:

RTLBoulevard »

Peter Beense en Quincy maken klassieke Jordanese kroeg van AFASIn AFAS Live in Amsterdam vindt volgend jaar voor het eerst het evenement Geef Mij Maar Amsterdam plaats. Tijdens dit concert wil organisator 8ball Events de sfeer van een klassieke Jordanese kroeg oproepen. Onder anderen Peter Beense, Wesly Bronkhorst en Quincy staan op de line-up. Lees verder ⮕

Gitarist van Top Gun-soundtrack bij Avond van de FilmmuziekDe Amerikaanse muzikant Steve Stevens is toegevoegd aan de line-up van de Avond van de Filmmuziek in de Amsterdamse Ziggo Dome. De gitarist van de Top Gun-soundtrack is volgende maand bij alle drie de shows aanwezig. Lees verder ⮕

Minder plastic in maag van vogels die van de Noordzee levenOnderzoekers van Wageningen University noemen het goed nieuws dat er over een lange tijd minder plastic gevonden wordt in aangespoelde noordse stormvogels. Lees verder ⮕

Boete van 17.500 euro van UEFA voor Feyenoord vanwege Celtic-spandoekFeyenoord heeft een boete van 17.500 euro gekregen voor het tonen van een spandoek met 'een provocerende boodschap' in de Champions League-wedstrijd tegen Celtic. Lees verder ⮕

Van Bommel en Antwerp andermaal de boot in na hattrick van invaller EvanilsonRoyal Antwerp moet nog altijd wachten op zijn eerste punt in de Champions League. De ploeg van Mark van Bommel leek na de 1-0 van Alhassan Yusuf op weg naar minimaal een punt, maar na rust sloeg FC Porto genadeloos toe: 1-4. Grote man aan de kant van de Portugezen was Evanilson, die pas vlak voor rust zijn entree maakte en een hattrick produceerde. Lees verder ⮕

PSG laat weinig heel van Milan; Dortmund wint nipt van NewcastleParis Saint-Germain heeft woensdagavond overtuigend weten af te rekenen met AC Milan. Nadat Kylian Mbappé het bal opende in de eerste helft liepen de Fransen uit tot 3-0. Daarmee gaat PSG aan kop in Groep F van de Champions League, mede doordat Borussia Dortmund wist te winnen van Newcastle United. Lees verder ⮕