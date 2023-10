Van der Water vanwege 'verschil van inzicht' teruggezet bij SC Cambuur

De huidige nummer dertien in de Keuken Kampioen Divisie maakte vrijdagochtend bekend dat de vleugelaanvaller is teruggezet naar de beloftenploeg.Cambuur meldt op de clubsite dat een verschil van inzicht tussen Van der Water en trainer Henk de Jong de reden is achter de verbanning van de buitenspeler. 'In de winterse transferperiode gaan beide partijen op zoek naar een oplossing', schrijft Cambuur.

Van der Water was tot nu toe een belangrijke kracht voor de club uit Leeuwarden: dit seizoen was hij al goed voor drie goals en drie assists in negen competitiewedstrijden. De ex-speler van Heracles Almelo maakte vorig jaar zomer de overstap van het Amerikaanse Orlando City.

Cambuur speelt zondag in eigen huis tegen FC Groningen. De Jong zal dan dus geen beroep doen op Van der Water, die nog een contract heeft tot medio 2025. Cambuur en Groningen staan met veertien punten uit elf wedstrijden zij aan zij in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.

