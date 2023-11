Van der Vaart vreest voor Ajax: 'Ja, ik ben heel erg bang voor degradatie'

, zo spreekt hij uit in Studio Voetbal. De analist spreekt op basis van zijn eigen ervaringen met HSV zijn angst uit, en stelt dat de Amsterdamse club moet waken voor onderschatting.Pierre van Hooijdonk overhandigde gekscherend een rode lantaarn, waarna presentator Sjoerd van Ramshorst Van der Vaart de vraag stelde of hij vreest voor degradatie van Ajax."Ja, ik ben heel erg bang voor degradatie", antwoordt de voormalig Ajacied."En ik zal je ook zeggen waarom.

"Ik denk dat jij het nu wel érg serieus neemt", stelt Pierre van Hooijdonk."In de Bundesliga ligt het gemiddelde niveau veel hoger dan in Nederland. Daar zijn de afgelopen jaren veel grote clubs gedegradeerd. Dat gaat in Nederland nooit gebeuren, maak je geen zorgen.""Ik maak me wél zorgen", antwoordt Van der Vaart."Want Ajax staat achttiende. Je moet het wel serieus nemen.

