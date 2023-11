Van der Vaart schrikt van Ajax-flop Avila: 'Toen helemaal niet meer normaal'

Ook Rafael van der Vaart heeft geen hoge pet op van Gaston Avila. De Argentijnse linksback leverde zondag niet voor het eerst een wanprestatie in het shirt vanAvila verving Borna Sosa tegen PSV (5-2 verlies) en werd in de tweede helft ondersteboven gespeeld door Johan Bakayoko."Alsof hij er niet stond", zegt Van der Vaart bijover de verdediger."In de eerste helft was het al zo, toen gleed hij echt heel vaak uit. In de tweede helft was het echt helemaal niet meer normaal.

Voormalig Ajax-trainer Maurice Steijn zei eerder deze maand dat Avila zichzelf niet ziet als een linksback."Dat snap ik nu wel", aldus Van der Vaart."Bakayoko had een geweldige dag en liep er heel makkelijk langs." Tafelgenoot Arno Vermeulen brengt in herinnering dat Ajax ruim twaalf miljoen euro aan Royal Antwerp FC. Van der Vaart:"Precies, maar zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ajax heeft veel spelers gehaald, maar geen goede spelers.

