Van der Meulen mikt op Spelen: 'Ik weet gewoon dat niemand sneller is als ik goed ren en roei'

De sport vraagt veel verschillende vaardigheden: fysieke kracht, maar ook intelligentie: “Je moet weten hoe golven werken, hoe stroming werkt. Je moet een beetje kunnen navigeren, je moet slim zijn.” Die combinatie maakt de sport voor Van der Meulen zo mooi.

Ze is dan ook blij dat beach sprint nu op de Olympische kalender voor 2028 staat. “Meer geld, meer aandacht. Alles wordt meer.” Presentator Tom van ’t Hek reageert: “Wordt het ook meer concurrentie dan?” Maar daar schrikt Van der Meulen niet van: “Ik hoop het!” Ze voegt toe: “Ik weet gewoon dat niemand sneller is als ik goed ren en roei.”

