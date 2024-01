Van der Lee maakt debuut in WorldTour

Nog geen jaar geleden begon Jardi van der Lee zijn wielerseizoen met kleine wedstrijden in Brabantse dorpjes als Gerwen, Woensdrecht en Rucphen. Zijn leven als renner van amateurploeg Willebrord Wil Vooruit stond nog mijlenver af van dat van een prof. Hij werkte zelfs nog halve dagen in een sportschool en een supermarkt. Hoe anders is dat nu. De 22-jarige Van der Lee staat aan de vooravond van zijn debuut op het hoogste podium van het wielrennen: de WorldTour.

Morgen start hij met zijn nieuwe ploeg EF Education-EasyPost in de Australische Tour Down Under. Van Willebrord Wil Vooruit naar de gelikte Amerikaanse profploeg met de roze truitjes. Dat is alsof je van een amateurvoetbalclub in één keer de stap maakt naar de Champions League. Hoe kreeg Van der Lee dat voor elkaar? 'Professioneel wielrenner worden is altijd mijn doel geweest', vertelt Van der Lee vanuit Australië. Hij begon al op zijn zevende met fietsen, doorliep alle categorieën en trainde er hard voor. Maar toen gooide de coronapandemie roet in het ete





NOSsport » / 🏆 12. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Gakpo poetst foutje van Van Dijk weg en kroont zich tot held van AnfieldLiverpool heeft woensdagavond in eigen huis met 2-1 afgerekend met Fulham. The Reds kwamen nog wel achter door een doelpunt van Willian, maar kwamen de achterstand te boven dankzij treffers van Curtis Jones en Cody Gakpo. 24 januari staat de return in Londen op het programma.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Bekijk het programma van het WK darts met Van Gerwen en Van BarneveldHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld nog in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

John van 't Schip maakt eerste opstelling van Ajax in 2024 bekendDe eerste opstelling van Ajax van het nieuwe kalenderjaar is bekend. Trainer John van ‘t Schip verrast niet met zijn formatie. Het basisteam dat met 2-1 van Hannover 96 won mag het ook tegen Go Ahead Eagles laten zien. Het duel begint om 14:30 uur en is te zien op ESPN 2.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Besiktas wil Van Bronckhorst als trainer, maar NAC houdt assistent-trainer tegenDe voormalig trainer van Feyenoord kan in Istanboel de opvolger worden van Riza Calimbay. Een akkoord tussen Besiktas en Van Bronckhorst is er echter nog niet. De oefenmeester wil namelijk Jean-Paul van Gastel meenemen als assistent-trainer. De coach van NAC mag echter niet weg van zijn huidige werkgever. Besiktas zou zelfs bereid zijn een afkoopsom te betalen voor Van Gastel, maar het is nog maar de vraag of dat de club uit Breda kan overtuigen afscheid te nemen van zijn hoofdcoach. Van Gastel staat sinds dit seizoen onder contract bij NAC en maakt tot dusver een prima indruk

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

WK darts nadert ontknoping: bekijk het schema van de finaleronden zonder Van GerwenHet WK darts in Londen nadert zijn ontknoping. Een overzicht van de finaleronden, zonder de al uitgeschakelde Michael van Gerwen.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Bekijk het programma van het WK darts met Van Gerwen en Littler in kwartfinalesHet WK darts in Londen nadert de finaleronden. Een overzicht van het speelschema in Alexandra Palace, met Michael van Gerwen als enige Nederlander in de race.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »