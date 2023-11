Van der Haar verrast week voor EK veldrijden met WB-winst, Van Empel weer oppermachtig

De tweede wereldbekerwedstrijd van het veldritseizoen is uitgelopen op een Nederlands feestje. Bij de vrouwen reed de oppermachtige Fem van Empel in het Belgische Maasmechelen glansrijk naar haar tweede wereldbekerzege op rij, bij de mannen ging de winst verrassend naar Lars van der Haar. De 32-jarige routinier versloeg de Belgen Eli Iserbyt en Laurens Sweeck en meldde zich zo ook als favoriet voor de EK veldrijden, die volgende week op het programma staan in het Franse Pontchâteau.

Aniek van Alphen werd derde en eindigde voor de eerste keer in haar loopbaan op een wereldbekerpodium. Bij de mannen was de strijd om de tweede wereldbekerzege een stuk spannender. Bij afwezigheid van 'de grote drie' - Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock - ligt de macht in het veldrijden bij de mannen in het begin van het seizoen voor het grijpen. De eerste wereldbekerzege ging naar Thibau Nys, zoon van levende Vlaamse crosslegende Sven Nys.

