Van den Boomen zwaar geïrriteerd: 'Alsof we op zoek zijn naar problemen'

Ajax speelde in Eindhoven een goede eerste helft en ging met een voorsprong aan de thee. Na de tweede helft ging het echter alsnog helemaal mis voor de recordkampioen. 'Ik ben echt zo ongelooflijk boos hoe we die tweede helft starten en hoe we heel die wedstrijd weggeven', bromde Van den Boomen. 'Als je in zo'n fase zit, en zo makkelijk goals weggeeft… Dat vind ik echt ongelooflijk.

De middenvelder was het ermee eens dat Ajax voor rust meer dan twee doelpunten had moeten maken. 'Maar die tweede helft moet je gewoon veel volwassener spelen', vond Van den Boomen. 'Je moet sneller de lange bal spelen, vooral in de eerste tien minuten na rust. Ik heb dan het gevoel dat wij op zoek zijn naar problemen; dat je kleine, korte balletjes speelt, terwijl je weet dat PSV de eerste vijftien minuten na rust meteen een goal wil maken om terug in die wedstrijd te komen.

Hoe kijkt Van den Boomen daarnaar? 'Tsja… voor jou is het misschien een degradatiekraker, ik ben daar nog niet mee bezig', klonk het chagrijnig. 'Ik baal nog van die klote tweede helft die we hier gespeeld hebben. Het irriteert me echt: dan speel je tegen PSV, kan je iets goedmaken als ploeg, en dan geef je binnen tien minuten heel die wedstrijd weg. Ik ben daar nog steeds boos over. Ik kan er beter maar niet te veel meer over zeggen. headtopics.com

