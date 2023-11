Van den Boomen pleit voor volwassen versterkingen voor Ajax

De middenvelder mist vooral volwassenheid op 'cruciale posities in het elftal' van de falende grootmacht, die onderaan staat in de Eredivisie.Ajax haalde afgelopen zomer liefst twaalf nieuwe spelers binnen, maar de selectie zit niet goed in elkaar. Dat is de conclusie van Van den Boomen, een van de vele nieuwkomers. 'Dit is een moeilijke fase, maar ik ben nog steeds trots dat ik speler van Ajax ben', zei de middenvelder na afloopop de persconferentie.

'Ik denk dat we met een paar versterkingen op cruciale posities deze selectie weer goed kunnen maken', vervolgde Van den Boomen. 'We hebben extra versterkingen nodig, of een seizoen of nog iets langer. Natuurlijk kan het ook beter met deze selectie, maar waar je met Ajax naartoe wil: daar heb je op sommige posities meer volwassenheid nodig. Dat zijn cruciale posities.'

De 28-jarige Van den Boomen heeft zelf de nodige ervaring opgedaan in zijn loopbaan, maar is geen vaste basisspeler bij Ajax. 'Ja, dat irriteert me wel', gaf hij toe. 'Ik heb daar ook over gesproken, eerst met Maurice Steijn en later met Hedwiges Maduro. Maar in de voetballerij maken ze keuzes en ik heb ook zeker mijn zwaktes. Toch denk ik dat ik met mijn ervaring dit team zeker kan helpen. headtopics.com

'Er zijn niet veel jongens die in deze situatie hebben gezeten', weet Van den Boomen. 'De meeste spelers zijn het gewend om bovenin te spelen. Het zijn ook allemaal echt goede spelers, maar misschien is de mix niet juist. Daardoor maken we cruciale fouten en verlies je ook deze wedstrijd.'

Al met al zijn de eerste maanden van Van den Boomen bij Ajax een hele belevenis geweest. 'Toen ik hier aankwam was het al niet makkelijk voor de selectie, omdat er direct spanningen waren tussen mensen op belangrijke posities', doelde hij op het gekibbel tussen Steijn en directeur voetbalzaken Sven Mislintat, die inmiddels allebei alweer vertrokken zijn. 'Daar krijg je op een gegeven moment toch wat van mee. Ik denk dat de td en de trainer beter hadden moeten samenwerken. headtopics.com

