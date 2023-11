Van den Boomen blij met nieuwe start: 'We moeten Ajax terugkrijgen'

De ergste frustratie is inmiddels verdwenen bij Van den Boomen. 'Het gaat iets beter en ik ben iets positiever', zei de geboren Eindhovenaar na de eerste training onder Van 't Schip. 'We hebben het besproken, ook met de nieuwe trainer. Dit voelt nu als een nieuw begin.'Van 't Schip hamerde tijdens zijn eerste bespreking als Ajax-coach erg op het teamgevoel.

'Ik denk dat we ervoor moeten zorgen dat we Ajax terugkrijgen', besloot Van den Boomen. 'Dat betekent dat we lef moeten tonen en vooruit moeten spelen. En als we de bal verliezen, moeten we hem snel weer terugwinnen. De linies moeten dan kort op elkaar staan, maar wel vooruit en niet achteruit, zoals we de laatste tijd best vaak hebben gespeeld.'

