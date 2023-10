Van de Zandschulp strandt na roerige week in tweede ronde ATP-toernooi Bazel

De 28-jarige Van de Zandschulp kon in 1 uur en 20 minuten geen vuist maken tegen Auger-Aliassime, de nummer negentien van de wereld. Het werd in de Zwitserse stad aan de Rijn 6-4 en 6-1. Woensdag werd bekend dat Van de Zandschulp, die in de eerste ronde te sterk was voor Roberto Bautista Agut, een punt had gezet achter de samenwerking met Groeneveld. Hij was al niet meer aanwezig bij het ATP-toernooi van Bazel.

Griekspoor te sterk voor nummer dertien van de wereld De 27-jarige Griekspoor bereikte dankzij een knappe overwinning op Alex de Minaur de kwartfinales. De Nederlander versloeg de nummer dertien van de wereldranglijst in twee sets (6-4 en 6-3). In de eerste ronde in Bazel rekende Griekspoor dinsdag zoals verwacht af met de Braziliaan Thiago Seyboth Wild (ATP-78), waarna hij tegen De Minaur verrassend de sterkste was.

