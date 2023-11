Van Bommel verliest weer met Antwerp, Bizot met Brest nipt onderuit tegen PSG

Tegen Brugge leed regerend landskampioen Antwerp al de derde nederlaag van het seizoen. Vlak voor rust opende Ferran Jutglà na een matige eerste helft de score. In de tweede helft kwam Antwerp beter voor de dag en kwam het op gelijke hoogte via George Ilenikhena, die minder dan een minuut daarvoor was ingevallen. Antwerp rook na die treffer bloed en ging op zoek naar meer, maar kansen waren niet besteed aan de oud-Ajacieden Jurgen Ekkelenkamp en Toby Alderweireld.

Bizot dichtbij heldenrol tegen PSG PSG leek op bezoek bij Stade de Brest op weg naar een zorgeloze middag toen het al vroeg in het duel op een 0-2-voorsprong kwam. Eerst was het de nog maar zeventienjarige Warren Zaïre-Emery die op fraaie wijze scoorde, nadat hij een aantal Brest-spelers van zich af had geschud. Toen Mbappé vlak voor het half uur de marge verdubbelde - zijn 250e competitietreffer - na een heerlijke steekpass van Lee Kang-in leek de wedstrijd gespeeld.

