Van Bommel met titelverdediger Antwerp simpel door naar achtste finales beker

Antwerp legde vorig seizoen beslag op de beker. De ploeg van Van Bommel won in de finale mede door een doelpunt van Janssen met 2-0 van KV Mechelen. Het betekende de eerste prijs voor de Nederlandse coach in België. Even later won de club ook de landstitel. Antwerp presteert dit seizoen iets minder in de Jupiler Pro League. De regerend landskampioen verloor de laatste twee competitieduels en staat zevende. De ploeg is na drie groepsduels nog puntloos in de Champions League.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VI_NL: Antwerp en Van Bommel kunnen weer beetje lachen na verplicht bekernummertjeLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Tekst volgt.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Stand.nl: 'We moeten af van het idee: hoe hoger hoe beter in het onderwijs'Als je klaar bent met de havo of het vwo en je wil een mbo-opleiding tot kapper, bakker, of schilder kiezen, dan zou dat net zo'n logische optie moeten zijn als een universitaire opleiding. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf doet een oproep in een brief aan eindexamenleerlingen.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NUSPORT: Friends-acteurs zijn 'kapot' van het verlies van Matthew PerryDe hoofdrolspelers van comedyserie Friends hebben twee dagen na het plotselinge overlijden van Matthew Perry voor het eerst gereageerd op het nieuws. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer zijn 'kapot van het verlies'.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOSSPORT: 'Cruijff-adept' Van 't Schip moet Ajax redden: 'Het is dapper en knap van hem'Gerald Sibon, Nikos Machlas en Dwight Lodeweges laten hun licht schijnen over de kwaliteiten van de nieuwe Ajax-trainer John van 't Schip.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Van Bommel stuurde een appje naar Feyenoorder: ‘Doe even normaal joh!’Mark van Bommel vindt het nog altijd jammer dat Calvin Stengs momenteel furore maakt bij Feyenoord, in plaats van bij zijn Royal Antwerp. Dat zegt de trainer van the Great Old in een uitgebreid artikel over Stengs in het weekblad van Voetbal International.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕