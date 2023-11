Van Bommel mag na drie opeenvolgende nederlagen weer juichen met Antwerp

Royal Antwerp heeft zich vrij probleemloos geplaatst voor de achtste finales van de Croky Cup, het Belgische bekertoernooi. Op bezoek bij tweedeklasserde voorsprong via een eigen doelpunt van Obbi Oulare. Een aardige opsteker voor Antwerp, dat zijn laatste drie duels verloor van Charleroi, FC Porto en Club Brugge.

Jurgen Ekkelenkamp, de enige Nederlander in de basis bij Antwerp, was verantwoordelijk voor de eerste twee gevaarlijke momenten van Antwerp. Eerst liep hij zich vast op de rand van de zestien, drie minuten later werd zijn kopbal voor de lijn weggewerkt. Toptalent Arthur Vermeeren kwam eveneens dichtbij, maar hij moest zijn meerdere erkennen in Lierse-goalie Jarno De Smet. Het leek een kwestie van tijd voor Antwerp de leiding zou pakken, en dat bleek ook het geval.

Toch wist Antwerp de opgelopen schade nog voor rust te herstellen. Ekkelenkamp speelde bij de 1-2 een belangrijke rol, door goed mee te geven aan Arbnor Muja. De vleugelspeler legde panklaar af op Ilenikhena, die van dichtbij binnentikte. Vlak voor rust maakte De Laet zijn fout bij de gelijkmaker van Lierse goed, door bij een hoekschop boven alles en iedereen uit te torenen en binnen te koppen: 1-3.

Dat Antwerp in veilige haven leek te zijn, was vlak na rust af te zien aan het spel van de ploeg van Van Bommel. Lierse creëerde de nodige dreiging en kwam via Eric Ocansey zelfs tot een schietkans, maar de Ghanese spits schoot hoog over. Na een uur liet ook Antwerp zich weer zien in aanvallend opzicht. Bijna kwam Alderweireld tot zijn tweede treffer van de middag, maar ditmaal moest de routinier zijn meerdere erkennen in De Smet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NUSPORT: Van Bommel met titelverdediger Antwerp simpel door naar achtste finales bekerHet Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel heeft woensdag eenvoudig de achtste finales van de Belgische beker bereikt. De titelverdediger was met 1-4 te sterk voor Lierse Kempenzonen, dat uitkomt op het tweede profniveau.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VI_NL: Antwerp en Van Bommel kunnen weer beetje lachen na verplicht bekernummertjeLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van 't Schip sprak van Gaal en switcht mogelijk van systeem: 'Dat zou kunnen'John van 't Schip heeft de afgelopen periode met Louis van Gaal gesproken. De kersverse Ajax-trainer, die mogelijk overstapt naar een nieuw systeem, sprak met extern-adviseur onder meer over voetbalinhoudelijke zaken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Van Bommel en Slot niet verrast door snelle ontwikkeling Calvin StengsLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van Bommel grapt na Feyenoord-transfer: 'Doe effe normaal joh, stuurde ik'Mark van Bommel vindt het jammer dat hij Calvin Stengs niet heeft kunnen overtuigen van een langer verblijf bij Royal Antwerp FC. De 24-jarige spelmaker verkoos een stap naar Feyenoord boven een definitieve transfer naar The Great Old.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Van Bommel stuurde een appje naar Feyenoorder: ‘Doe even normaal joh!’Mark van Bommel vindt het nog altijd jammer dat Calvin Stengs momenteel furore maakt bij Feyenoord, in plaats van bij zijn Royal Antwerp. Dat zegt de trainer van the Great Old in een uitgebreid artikel over Stengs in het weekblad van Voetbal International.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕