Van Basten pakt specifieke PSV-linie aan: 'Zeggen tegen helemaal niemand iets'

"Er is totaal niemand die de leiding kan nemen hier in een defensie. Je hebt er altijd één of twee in een team nodig die dat geluid geven. Die coachen waar je naartoe moet. Blijven, terug, druk zetten, dat soort dingen. Natuurlijk mag je wel naar voren, maar wel als je op tijd terug bent." Volgens Van Basten is de defensie van Peter Bosz een goed voorbeeld."Bij PSV zijn die achterste twee toch ook belangrijk. Die zeggen volgens mij niks tegen niemand.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Van Basten kraakt specifieke PSV-linie af: 'Zeggen helemaal niets tegen niemand'Marco van Basten mist overlevingsmentaliteit in het Nederlandse voetbal. De oud-speler vertelt bij Rondo van Ziggo Sport, dat de defensies van Eredivisie-ploegen allemaal een leider missen en dat je daardoor wedstrijden verliest. De verdediging van PSV noemt Van Basten als voorbeeld.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VI_NL: Van Basten geschrokken van PSV-Ajax: 'Daar zijn we zo dramatisch slecht in'Lees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: VP's Elftal van de Week: Twente hofleverancier, twee man van PSV én DostFC Twente is na de zege op regerend landskampioen Feyenoord de hofleverancier voor VP's Elftal van de Week. Vier spelers leveren de Enschedeërs. Ook PSV, sc Heerenveen, Feyenoord, NEC en FC Volendam zijn van de partij.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NUSPORT: Arnesen keert als opvolger van Van Breukelen terug in rvc PSVFrank Arnesen is maandag benoemd tot lid van de raad van commissarissen van PSV. De Deen, die een jaar geleden vertrok als technisch directeur bij Feyenoord, is de opvolger van Hans van Breukelen.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOS: Arnesen volgt Van Breukelen op en keert terug in raad van commissarissen PSVHet is de tweede termijn voor de 67-jarige Deen als rvc-lid bij PSV. Als speler won Frank Andersen onder meer drie landstitels en een Europa Cup 1 met de Eindhovense club.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Arnesen volgt Van Breukelen op en keert terug in raad van commissarissen PSVHet is de tweede termijn voor de 67-jarige Deen als rvc-lid bij PSV. Als speler won Frank Andersen onder meer drie landstitels en een Europa Cup 1 met de Eindhovense club.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕