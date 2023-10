Van Barneveld snel klaar op EK darts: 'Bij ingooien was het nog 140, 180 en 140'

'Ik weet niet hoe het komt. Ik sta hier drie uur in te gooien en toen was het nog 140, 180 en 140', zei een moedeloze Van Barneveld na zijn 6-1-nederlaag bij Viaplay. 'Ook stond ik finishes te oefenen. Ook die zaten, ik voelde me waanzinnig.' 'Tijdens de wedstrijd voelde ik me ook goed, maar ze vallen gewoon niet. Op het ingooibord vallen ze wel. En dan gaan we weer terug naar al die jaren: ingooien zegt niets.

De Hagenaar noteerde een gemiddelde van 90,17 per drie pijlen, tegenover een gemiddelde van 98,80 voor Smith. 'Dat lijkt niet zo goed', reageerde Van Barneveld. 'Maar ik ga jou (de interviewer, red.) eens een challenge geven. Ga maar eens 100 gemiddeld gooien met dit spelletje. Dat is gewoon extreem goed. Hij miste niet veel en daarnaast laat ik het ook nog een paar keer afweten. Michael is dus de terechte winnaar, klaar.

Nederland Headlines

Lees verder:

NUsport »

Van Barneveld verliest van wereldkampioen Smith, Noppert wél verder op EK dartsRaymond van Barneveld heeft donderdag niet voor een stunt kunnen zorgen op het EK darts. 'Barney' verloor in de eerste ronde met 6-1 van regerend wereldkampioen Michael Smith. Eerder op de avond slaagde Danny Noppert er wél in om in Dortmund de tweede ronde te halen. Lees verder ⮕

Van Barneveld verliest van wereldkampioen Smith, Noppert wél verder op EKRaymond van Barneveld heeft donderdag niet voor een stunt kunnen zorgen op het EK darts. 'Barney' verloor in de eerste ronde met 6-1 van regerend wereldkampioen Michael Smith. Eerder op de avond slaagde Danny Noppert er wél in om in Dortmund de tweede ronde te halen. Lees verder ⮕

Noppert wint overtuigend op EK darts, Van Barneveld hard onderuitDanny Noppert verliest geen enkele leg en imponeert met sterke finishes: 6-0. Raymond van Barneveld gaat met 6-1 kansloos onderuit tegen nummer één van de wereld Michael Smith. Lees verder ⮕

Noppert wint overtuigend op EK darts, Van Barneveld hard onderuitDanny Noppert verliest geen enkele leg en imponeert met sterke finishes: 6-0. Raymond van Barneveld gaat met 6-1 kansloos onderuit tegen nummer één van de wereld Michael Smith. Lees verder ⮕

Noppert wint op EK darts, Smith stuurt Van Barneveld naar huis: 'Te teleurgesteld'Dortmund is de komende dagen het decor van het EK Darts. Maar liefst vijf Nederlands komen in actie op het slottoernooi van de Europese Tour. Lees verder ⮕

Noppert wint op EK darts, Smith stuurt Van Barneveld naar huis: 'Te teleurgesteld'Dortmund is de komende dagen het decor van het EK Darts. Maar liefst vijf Nederlands komen in actie op het slottoernooi van de Europese Tour. Lees verder ⮕