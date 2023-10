Van Barneveld kansloos onderuit tegen Smith op EK darts

Dit doen en testen Israëlische militairen als ze Gaza kort binnenvallenSamenvatting: Royal Antwerp-FC Porto (1-4)Zo landt een capsule met ruimtegruis vanmiddag weer op aarde

Van Barneveld verliest van wereldkampioen Smith, Noppert wél verder op EK dartsRaymond van Barneveld heeft donderdag niet voor een stunt kunnen zorgen op het EK darts. 'Barney' verloor in de eerste ronde met 6-1 van regerend wereldkampioen Michael Smith. Eerder op de avond slaagde Danny Noppert er wél in om in Dortmund de tweede ronde te halen. Lees verder ⮕

Noppert wint op EK darts, Smith stuurt Van Barneveld naar huis: 'Te teleurgesteld'Dortmund is de komende dagen het decor van het EK Darts. Maar liefst vijf Nederlands komen in actie op het slottoernooi van de Europese Tour. Lees verder ⮕

Noppert wint overtuigend op EK darts, Van Barneveld hard onderuitDanny Noppert verliest geen enkele leg en imponeert met sterke finishes: 6-0. Raymond van Barneveld gaat met 6-1 kansloos onderuit tegen nummer één van de wereld Michael Smith. Lees verder ⮕

