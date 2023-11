Van Baarle: Denk is niet conservatiever geworden • Clash Jetten en Baudet over lhbti-rechten

Iemand uit de Haagse Schilderswijk suggereert in een filmpje dat Denk tegenwoordig feller is op dit onderwerp, omdat veel mensen die eerst op Denk stemden nu op Forum voor Democratie zouden willen gaan stemmen. Reden zou het standpunt van Baudet zijn over 'lhbti-propaganda'. Van Baarle ontkent dat er sprake is van een kiezersbeweging van Denk naar Forum. Hij wijst erop dat Baudet in het verleden heeft gezegd dat hij vindt dat Europa dominant blank moet blijven.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OMROEPBRABANT: Al meer dan 35.000 euro opgehaald voor ernstig zieke Isa (8) en Milano (10)Brabant heeft zich het lot aangetrokken van het gezin van Linda en Erik van Orden uit Eindhoven. Anderhalf jaar geleden kreeg dochter Isa (8) een zeldzame vorm van kanker. In de herfstvakantie werd ook bij haar oudere broer Milano (10) kanker vastgesteld. Een crowdfundingactie van twee moeders van vriendinnetjes van Isa heeft al meer dan 35.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Noordenveld voegt zich in 2025 als laatste in rijtje van 'Culturele gemeente van Drenthe'Momenteel is De Wolden, die het stokje overnam van Coevorden, als voorlaatste gemeente aan de beurt. Met het programma 'Wiede Wold' geeft het invulling aan het culturele jaar.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Ajax-optimisme na eerste werkdag van Van 't Schip: 'Hamerde daar erg op'Branco van den Boomen is positief over de eerste werkdag van John van 't Schip bij Ajax. De middenvelder zag dat de interim-trainer heel erg de nadruk legde op het teamgevoel, vertelt hij aan Ajax TV.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NUSPORT: Friends-acteurs zijn 'kapot' van het verlies van Matthew PerryDe hoofdrolspelers van comedyserie Friends hebben twee dagen na het plotselinge overlijden van Matthew Perry voor het eerst gereageerd op het nieuws. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer zijn 'kapot van het verlies'.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOSSPORT: 'Cruijff-adept' Van 't Schip moet Ajax redden: 'Het is dapper en knap van hem'Gerald Sibon, Nikos Machlas en Dwight Lodeweges laten hun licht schijnen over de kwaliteiten van de nieuwe Ajax-trainer John van 't Schip.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Matthijs van Nieuwkerk voor albumpresentatie Anouk terug in rol van interviewerMatthijs van Nieuwkerk is woensdag voor het eerst in lange tijd te zien in de rol van interviewer. De presentator werd door Anouk gevraagd voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim. Dat maakt de zangeres zelf bekend op Instagram.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕