Van Aken duikt op bij Heerenveen, Ivanusec terug in selectie Kroatië

Heerenveen neemt waarschuwing Van Wonderen serieus en rolt Heracles opKees van Wonderen waarschuwde sc Heerenveen in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo van zaterdag: Lees verder ⮕

Ivanusec terug in selectie Kroatië, Drinkwater zet punt achter carrièreLees meer Lees verder ⮕

Van der Vaart krijgt 'cadeau' van Van Hooijdonk: 'Ja, ik ben bang voor degradatie'Rafael van der Vaart vreest voor degradatie van Ajax, zo spreekt hij uit in Studio Voetbal. De analist spreekt op basis van zijn eigen ervaringen met HSV zijn angst uit, en stelt dat de Amsterdamse club moet waken voor onderschatting. Lees verder ⮕

Heerenveen wint eindelijk weer eens en geeft Van Wonderen luchtHeerenveen heeft zaterdagavond tegen Heracles een einde gemaakt aan een reeks van zeven Eredivisie-duels zonder zege. De Friezen wonnen in eigen huis met 3-0, waarmee de druk op trainer Kees van Wonderen even van de ketel is. Lees verder ⮕

Toptalent Van Veen verrast met kwartfinaleplek EK en treft mogelijk Van GerwenGian van Veen heeft zich zaterdagavond verrassend geplaatst voor de kwartfinales van het EK darts. Het 21-jarige dartstalent was in Dortmund met 10-6 te sterk voor Daryl Gurney, die 41 plekken hoger staat op de order of merit. Lees verder ⮕

Jonge Van Veen in navolging van Noppert naar kwartfinales op EK dartsLater vanavond komt Michael van Gerwen nog in actie in Dortmund. Lees verder ⮕