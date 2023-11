Valkanis akkoord met Ajax, wachten op groen licht Hapoel Tel Aviv

John van 't Schip, die het seizoen naar alle waarschijnlijkheid gaat afmaken als interim-trainer van Ajax, wil Michael Valkanis als assistent bij zijn technische staf halen. De twee werkten eerder met elkaar samen bij Melbourne City FC, PEC Zwolle en de Griekse nationale ploeg. Valkanis heeft met Ajax al een akkoord bereikt.De 49-jarige Valkanis, een Australiër met één interland achter zijn naam, is de hoofdtrainer van het Israëlische Hapoel Tel Aviv.

Valkanis is met Ajax al rond en wacht tot Hapoel Tel Aviv hem vrijgegeven heeft. Dat wil zeggen: een transfervrije overgang.Wat de komst van Valkanis betekent voor de rest van de technische staf van Ajax, is onbekend. Interim-trainer Hedwiges Maduro verklaarde na het duel met PSV nog niet op de hoogte te zijn van de plannen van de Amsterdammers. De club gaat spoedig met hem in gesprek. Ajax heeft naast Maduro ook nog Saïd Bakkati als assistent onder contract staan.

