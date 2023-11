Valentijn schrikt van nieuws bij Ajax: ‘Een groentje! Dat bestaat toch niet?’

Valentijn Driessen snapt niet dat Kelvin de Lang tijdens de komende winterperiode de honneurs waarneemt van de zieke Klaas Jan Huntelaar. Laatstgenoemde zit met een burn-out thuis en kan voorlopig zijn werkzaamheden niet uitvoeren. De Lang, in mei aangesteld doorDe Lang, die afgelopen zomer overkwam van Manchester City, krijgt de zware taak om de Amsterdamse selectie meer in balans te brengen.

De Lang (42) ligt bij Ajax als hoofdscout vast tot medio 2027. Ook de verbintenis van Huntelaar (40), die dus kampt met een burn-out, loopt die zomer af. Van Halst heeft er vertrouwen in dat het goed gaat komen met Ajax. “Ik merk dat er mensen met karakter opstaan en dat moet tot resultaat gaan leiden."Een transfer waar De Lang zich mogelijk mee moet bemoeien is die van Steven Bergwijn, die in de belangstelling zou staan van Al-Ettifaq.

Johan Derksen noemt het 'mismanagement'."Dit is nog nooit vertoond in het bestaan van Ajax. Deze hele teloorgang is veroorzaakt door buitenstaanders. Vroeger hadden we echte Ajacieden. Dat waren ook rijke patsers die met dedain op ons neerkeken, maar die hadden wel een Ajax-hart. Daarom begrijp ik ook niet dat Van Praag Eringa heeft binnengeloodst.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: VP-voetbalkantine: 'Kelvin de Lang is een goede tijdelijke TD voor Ajax'De voetbalkantine is de ideale plek om na de wedstrijd met je vrienden nog even lekker bij te praten en wat te drinken. De VP-Voetbalkantine is een offtopic rubriek waar elk onderwerp mag worden besproken.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Ajax één wedstrijd zonder Van 't Schip: 'Dat was een vereiste'John van 't Schip zit op 17 december niet op de bank van Ajax, als de club het opneemt tegen PEC Zwolle. De interim-trainer moet de wedstrijd aan zich voorbij laten gaan, omdat hij aanwezig wil zijn bij de bruiloft van zijn zoon.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Valentijn Driessen: ‘Ik denk dat Ajax nog Europees voetbal kan halen’Maandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Valentijn Driessen: ‘Ik denk dat Ajax nog Europees voetbal kan halen’Maandagochtend werd officieel bekendgemaakt dat John van 't Schip het seizoen afmaakt als trainer van Ajax, maar Valentijn Driessen had liever gezien dat Henk ten Cate de nieuwe coach was geworden.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: VZ Team van de Week: Hirving Lozano doet Noa Lang vergeten tegen AjaxSpeelronde 10 van de Eredivisie zit erop. PSV wist Ajax in eigen huis met 5-2 te verslaan, waardoor de Eindhovenaren nog altijd foutloos zijn in de Eredivisie. Eerder op de zondag was FC Twente in De Grolsch Veste met 2-1 te sterk voor Feyenoord, dat de prolongatie van de landstitel verder uit zicht ziet raken.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: VZ Team van de Week: Hirving Lozano doet Noa Lang vergeten tegen AjaxSpeelronde 10 van de Eredivisie zit erop. PSV wist Ajax in eigen huis met 5-2 te verslaan, waardoor de Eindhovenaren nog altijd foutloos zijn in de Eredivisie. Eerder op de zondag was FC Twente in De Grolsch Veste met 2-1 te sterk voor Feyenoord, dat de prolongatie van de landstitel verder uit zicht ziet raken.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕