Valentijn Driessen twijfelt aan leeftijd van Kudus

laten weten verbaasd te zijn door Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf suggereerde dat de officiële leeftijdInplaatste Driessen vraagtekens bij de leeftijd van de 23-jarige Kudus."Hij is ooit van naam veranderd. Toen bleek hij ineens vijf jaar jonger. Dus ja, misschien klopt zijn leeftijd wel niet. Dat is een hardnekkig gerucht", zei Driessen onder meer.vroeg Mendelewitsch om een reactie.

De agente van Kudus is stomverbaasd door de uitspraken van de journalist van"We zullen deze onjuiste beschuldigingen niet tolereren", stelt Mendelewitsch, die zelfs juridische stappen wil ondernemen tegen Driessen."Dit is duidelijk gebaseerd op racistische stereotypen. We zullen alle juridische stappen ondernemen die nodig zijn tegen meneer Driessen en zijn onjuiste racistische beweringen.""Het verbaast me dat hij hier nooit een vraag over heeft gesteld, terwijl Kudus al in 2020 naar Nederland kwam en nu de krantenkoppen haalt in de , waar hij het geweldig doet", gaat een duidelijke Mendelewitsch verder."Misschien moet Driessen eens nadenken over zijn eigen leeftijd, die duidelijk richting de pensioenleeftijd gaat.

