Valentijn Driessen kritisch over aanwezigheid Alex Kroes in Johan Cruijff ArenA

"Hij moet in ieder geval niet in de box gaan zitten bij al die zaakwaarnemers. Dat is niet slim, dat moet je niet doen." Op de vraag waar Kroes dan wel plaats moet nemen, antwoordt Driessen duidelijk."Met zijn zoon, op de normale tribune, zoals bij"Die Van Praag, die was zes maanden geleden de held, de grote verlosser voor al die supporters. En gisteren... Van Praag out, en dit en dat. Maar Van Praag heeft natuurlijk wel goed gehandeld door hem te schorsen.

"Of hij zo goed is moeten we maar afwachten", vult Driessen aan."Hij heeft geen enkel trackrecord. We weten toch wel dat deze man ook achter die toestand met Stefan de Vrij zat? Dat bedrijf heeft De Vrij opgelicht voor negen miljoen."

Valentijn Driessen Alex Kroes Johan Cruijff Arena Michael Van Praag Johan Derksen Kritiek Schorsing Aandelen

