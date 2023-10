Vakgenoten roemen JFK's Greatest Man Nasrdin Dchar: alle vinkjes

Vakgenoten uit de mediawereld begrijpen wel waarom Nasrdin Dchar donderdagavond in Casino Amsterdam is uitgeroepen tot JFK's Greatest Man. Walid Benmbarek, die met Dchar in de serie Mocro Maffia te zien is, roemt zijn collega "omdat hij ook iemand is die van niks is begonnen en uiteindelijk zo veel heeft gerealiseerd".

"Hij heeft een economische studie gedaan, maar toch is hij een van de beste acteurs van Nederland geworden", zegt Benmbarek in gesprek met het ANP."Hij heeft een Gouden Kalf, heeft ondertussen een eigen boek geschreven, gaat regisseren, gaat presenteren, zet zich in voor goede doelen, staat altijd voor iedereen klaar, ziet er goed uit, is een familieman.

Ook Imanuelle Grives snapt waarom de keus op Dchar is gevallen."Het is iemand die, naast dat hij gewoon geweldig kan spelen, zich ook hard maakt voor dingen die in de maatschappij niet altijd eerlijk gaan. En daar durft hij zich ook over uit te spreken en dat doet hij op een hele eloquente manier", zegt de actrice."Hij verbindt. Het is iemand die een gesprek aanwakkert." headtopics.com

Olcay Gulsen roemt Dchar omdat hij zich ook bekommert om anderen."Hij zet zich heel erg in voor biculturele jongeren, om hen ook een kans te geven in de cultuursector. Dat vind ik heel goed."Het winnen van de JFK Greatest Man-prijs gaat voor Nasrdin Dchar over"veel meer dan alleen werk".

