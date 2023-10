Vakbond blij met versobering expatregeling, bedrijven niet: 'Remt innovatiekracht'

Vakbond FNV is positief over de versobering van de expatregeling, waar de Tweede Kamer vannacht voor stemde. De bond is al langer tegen het belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers, omdat die zou leiden tot oneerlijke concurrentie tussen werknemers uit Nederland en het buitenland. 'Het is maar helemaal de vraag of er nu minder expats naar Nederland komen.

Veel landen hebben dit soort regelingen inmiddels met succes van ons gekopieerd en worden steeds aantrekkelijker.' Ook minister Adriaansens van Economische Zaken sprak vandaag haar zorgen uit. Bij IT-bedrijf Datasnipper maakt ongeveer de helft van het personeel gebruik van de regeling. 'Dit gaat wel impact hebben op hoe aantrekkelijk we zijn', zegt oprichter Kai Bakker. 'Toptalent verwacht een topsalaris, dus wij zullen meer moeten gaan betalen.

Lees verder:

NOS »

Provincies smeken Tweede Kamer: hou geld voor OV in standDe minister van OCW wil bezuinigen op het studentenvervoer. Lees verder ⮕

Provincies smeken Tweede Kamer: houd geld voor OV in standDe minister van OCW wil bezuinigen op het studentenvervoer. Lees verder ⮕

Tweede Kamer stemt in met lagere studierente voor 'pechstudenten'De Kamer wil onder meer dat een gunstige belastingregeling voor hoogopgeleide buitenlandse werknemers wordt versoberd. Dat zou in 2029 zo'n 200 miljoen euro moeten opleveren. Lees verder ⮕

Tweede Kamer stopt voor 'tropenweken' lijsttrekkers, verkiezingsreces van startDe agenda is gesloten, want de politieke partijen gaan campagne voeren voor de verkiezingen over precies 26 dagen. Lees verder ⮕

Tweede Kamer steekt stokje voor ov-bezuiniging: 'Stap in de goede richting'Het kabinet wil de vergoeding voor het vervoeren van studenten met 25 procent verlagen, wat neerkomt op een bedrag van 200 tot 260 miljoen euro. Lees verder ⮕

Tweede Kamer stopt voor 'tropenweken' lijsttrekkers, reces van startDe agenda is gesloten, want de politieke partijen gaan campagne voeren voor de verkiezingen over precies 26 dagen. Lees verder ⮕