V/d Vaart snauwt naar Van Hooijdonk: ‘Jij hebt iets tegen Steijn, dus…’

De tafel keek Van der Vaart vragend aan."Nee", antwoordde Van Hooijdonk,"ik reageer op een opmerking die jij vorig jaar gemaakt hebt. Ik zeg dat je weer 'matige spelers' hebt bij Feyenoord: waarom is dat dan niet uitgekomen?"

Het begint wel echt genant te worden nu. Pierre mag helemaal niks meer zeggen over het ajax onder Steijn of Vd vaart wordt gepikeerd. Wat een trieste gozer die Raf. Had niet gedacht dat ik ooit kant van Pierre zou kiezen.Ja dat ben ik ook. headtopics.com

Pierre was dom om te beginnen over duistere dealtjes zonder er bewijs voor te hebben, maar over de trainer Steijn had hij uiteindelijk gelijk. Een luie en matige trainer.Precies! Maduro heeft pas na brighton kunnen trainen op het aanvallende gedeelte en kijk eens wat we gister al zagen. Zo snel zie je al dat er meer uit te halen valt. Ja het kakt weer in elkaar maar we kunnen ook geen wonderen verwachten. Maar we zagen wat er mogelijk is. Bergwijn en berghuis die de backs ondersteunden bijv.

Ja het zakt 2e helft tegen PSV compleet in elkaar, en dit is volledig aan Ajax zelf te wijten. Maakt Brobbey de goal voor open doel en later de voorzet van van den boomen staat het 4-1 eerste helft kan je 2e helft de boel dichtgooien. headtopics.com

Het wordt tijd dat de NOS, Ziggo en van der Vaart zijn omgeving hem in bescherming gaan nemen. Deze beste man maakt zichzelf als commentator wekelijks compleet belachelijk. Haal hem van tv af en laat hem iets anders gaan doen. Dit kun je als journalistiek programma echt niet wekelijks laten gebeuren, de hele show staat voor lul. Ik snap dat hij graag over voetbal praat maar op deze manier kan hij dit beter in de lokale kroeg gaan doen.

