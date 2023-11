Václav Cerný zorgt met eerste treffer voor uitschakeling bekerhouder RB Leipzig

Wolfsburg trad aan met Cerný in de basis, terwijl trainer Niko Kovac ook PSV-target Aster Vranckx liet starten. Spits Jonas Wind kreeg rust, waardoor Tiago Tomás het in de punt van de aanval mocht laten zien. In totaal voerde Kovac liefst acht wijzigingen door in zijn opstelling. Leipzig trad aan met een sterke basisopstelling. Zo liet trainer Marco Rose onder meer Xavi Simons, Timo Werner, Xaver Schlager en Loïs Openda starten.

Beide ploegen lieten in de openingsfase zien aanvallende intenties te hebben. Zo losten Tomás en Benjamin Henrichs schoten, zonder het gewenste resultaat voor de Portugees en de Duitser. Tomás hoefde echter niet lang te treuren, daar hij na een klein kwartier verantwoordelijk was voor de assist op Cerný. De Tsjech kroop achter de laatste linie van Leipzig, legde de bal goed voor zijn linker en schoot onberispelijk raak.

Leipzig had nog een helft om uitschakeling te voorkomen en kwam al snel bijna op gelijke hoogte. David Raum zag zijn knal echter op de paal belanden. Ook Werner kwam dichtbij, maar de voormalig spits van onder meer Chelsea schoot in kansrijke positie naast. Na een klein uur spelen kwam Leipzig verder in de problemen, nadat Yussuf Poulsen zijn tweede gele kaart ontving voor een onhandige tackle.

Ondanks de ondertalsituatie kreeg Leipzig twintig minuten voor tijd een reuzenkans. Raum schilderde een vrije trap richting de tweede paal, waar Openda in alle vrijheid een schietkans kreeg. De Belg schoot echter wild over. Wolfsburg beperkte zich tot verdedigen.

