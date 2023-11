Utrecht van Jans krabbelt in spectaculaire bekerwedstrijd verder op

Tegen Ajax was Mike van der Hoorn ook trefzeker en de centrumverdediger pikte tegen RKC opnieuw een doelpunt mee. Hij stormde op het juiste moment naar het doelgebied toen Toornstra een voorzet gaf en kopte hard raak (2-0). De frustratie was groot bij RKC en in het bijzonder bij Michiel Kramer. De spits solliciteerde na de dramatische start van de Brabanders naar een rode kaart met een belachelijke overtreding op Ryan Flamingo.

Op het moment van die wissel leidde Utrecht met 3-1. Isac Lidberg had in de dertigste minuut een strafschop benut nadat Jeffrey Bruma op onhandige wijze een penalty had veroorzaakt.

Lokesa deed ook vroeg in de tweede helft van zich spreken. De achttienjarige middenvelder scoorde in de Eredivisie nog niet, maar ontpopte zich op de bekeravond in Utrecht tot doelpuntenmaker. Nadat de ingevallen Denilho Cleonise een counter inleidde door Taylor Booth van de bal te zetten, scoorde Lokesa op aangeven van de invaller met een hard schot: 3-2.

Verder dan die aansluitingstreffer kwam RKC niet meer, ook niet meer na een korte onderbreking in de extra tijd vanwege onweer. Utrecht zal vertrouwen putten uit het feit dat nu na een zege op Ajax en remise bij Fortuna Sittard drie keer op rij niet verloren is. Devan weleer houdt zicht op het voor het eerst sinds 2004 winnen van het bekertoernooi. Jans won het toernooi in 2014 op sensationele wijze met PEC Zwolle.

