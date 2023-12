United verliest kansloze wedstrijd tegen Forest

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.konden aanvallend vrijwel niets uitrichten en de nederlaag kwam dan ook niet als een verrassing. Engelse media zijn vernietigend over United, Ten Hag en dissonant Antony.

United speelde zaterdag een vrij kansloze wedstrijd tegen Forest. De ploeg van Ten Hag kwam amper aan fatsoenlijke aanvallen toe, al kwam ook de gevaarlijkere thuisploeg voor rust niet aan scoren toe. Na rust was dat wel het geval via Nicolás Domínguez, die in alle vrijheid mocht binnenschieten. Na een blunder van goalie Matt Turner kwam United via Marcus Rashford nog wel op 1-1, maar vlak daarna tekende Morgan Gibbs-White voor de laatste treffer van de avond. beoordeelt het optreden van Ten Hag met een





Ziyech zit Ten Hag dwars: United op rand uitschakeling na 3-3 tegen GalatasarayManchester United verspeelt in de Champions League een 2-0 en 3-1 voorsprong tegen Galatasaray, mede door twee treffers van Hakim Ziyech.

Hoe lang houdt Erik ten Hag het nog vol als trainer van Manchester United?Ten Hag werd deze week verrast met de uitverkiezing tot 'Manager of the Month' en dat heeft alles te maken met de vier zeges van Manchester United in vijf Premier League-duels in november. Aanhangers herinneren zich echter ook de uitschakeling in de League Cup en het schamele puntje tegen Galatasaray in de Champions League, waardoor overwintering in Europa voor de club aan een zijden draadje hangt. Bovendien gaat het de laatste weken vooral over de onrust in de kleedkamer, waar spelers als Jadon Sancho en Marcus Rashford het niet meer zouden zien zitten in de Twentse oefenmeester. De club zag zich zelfs genoodzaakt om journalisten die de geluiden uit de kleedkamer naar buiten brachten te schorsen voor de midweekse persconferenties

Europese exit drukt Ten Hag verder in het moeras bij Manchester UnitedVoor Manchester United is het Europese seizoen vroegtijdig ten einde gekomen. De ploeg van Erik ten Hag wist in eigen huis niet te winnen van Bayern München en is daardoor als vierde geëindigd in Groep A. De Duitse recordkampioen zegevierde door een treffer van Kingsley Coman met 0-1.

‘Ten Hag ziet in Nederlander oplossing voor spitsenprobleem bij Man United’Joshua Zirkzee werd de afgelopen tijd al gelinkt aan de nodige topclubs en daar komt zondagmiddag de volgende bij. Volgens het Duitse Sport1 heeft Manchester United interesse in de diensten van de spits van Bologna.

‘Erik ten Hag ziet in de Eredivisie versterking voor Manchester United’Lees verder

Ten Hag verder onder druk na schrikbarende nederlaag Manchester UnitedManchester United heeft het kalenderjaar 2023 slecht afgesloten. De ploeg van manager Erik ten Hag overtuigde allerminst, richtte aanvallend amper iets uit en verloor met 2-1 van Nottingham Forest.

